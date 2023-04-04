اليوم السابع
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فتح باب التقديم للطلاب الجدد بالمدرسة المصرية اليابانية فى بيلا للعام الجديد

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:19 ص
فتح باب التقديم للطلاب الجدد بالمدرسة المصرية اليابانية فى بيلا للعام الجديد أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت محافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للطلاب الجدد بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا  للعام الدراسي 2024/2023، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، والتقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

 


كفر الشيخ

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