غدا.. بدء اللقاءات الجماهيرية بالإدارات التعليمية ومجالس مدن كفرالشيخ أسبوعيا

تبدأ الإدارات التعليمية الـ13 بمحافظة كفر الشيخ، عقد اللقاءات الجماهيرية، غدًا الثلاثاء، الساعة 12 ظهرا، بمقر الإدارات التعليمية، كما تعقد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اللقاء الجماهيرى، بعد غد الأربعاء، بمركز الإبداع والابتكار المجاور لمدرسة الشهيد رياض الثانوية للبنين، الساعة 2 ظهرًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، ومديرى المديريات الخدمية، بعقد لقاءات جماهيرية للمواطنين، للاستماع لهم، ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات والإعداد الجيد لفحصها، والحل الفورى لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، موجها رؤساء المدن بالإعلان عن يوم وساعة عقد اللقاء الجماهيرى، ليتسنى للمواطن، تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن مواقع عقد اللقاءات الجماهيرية، إدارة برج البرلس بديوان الإدارة التعليمية، إدارة سيدى سالم التعليمية بديوان الادارة، وإدارة مطوبس بمدرسة التجارة، غرب كفر الشيخ قاعة مصطفى مرعى بمدرسة هدى شعراوى تعليم أساسى، وإدارة دسوق بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية بنين، وإدارة سيدى غازى بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة، وإدارة فوه بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة، وبلطيم قاعة الاجتماعات بديوان الإدارة، وإدارة بيلا بديوان الإدارة، بإدارة شرق كفر الشيخ بديوان الإدارة، وإدارة الرياض بديوان الإدارة، إدارة الحامول بقاعة مدرسة الحامول التجارية بنات بجوار الإدارة، وإدارة قلين بديوان الإدارة.