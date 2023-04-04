عقد لقاءات المواطنين بالإدارات التعليمية ومجلس مدينة دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء،عقد اللقاءات الجماهيرية، لاستقبال المواطنين وحل مشكلاتهم، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد لقاء جماهيري أسبوعي بمراكز المدن، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن.

وناقش اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري الاسبوعى، بحضور التنفيذيين ورؤساء القرى، والمواطنين أصحاب الشكاوى والمقترحات، وتم مناقشة عدد 6 طلبات مقدم من الموطنين،وتم مناقشة جميع الشكاوى ،ومناقشه الحلول لها، وإحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما شهدت عدد من الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم عقد اللقاء الجماهيري، بالمواقع التي جرى الإعلان عنها، لاستقبال أولياء الأمور، والمواطنين لحل المشكلات الخاصة بالعملية التعليمية، في حين لم يحضر المواطنون اللقاءات الجماهيرية لبعض الادارات، ولم تتلق تلك الإدارات التعليمية، أي شكاوى، وسيتم عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للإدارات التعليمية، الثلاثاء من كل أسبوع.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، بعقد لقاءات جماهيرية للمواطنين، للاستماع لهم، ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات والإعداد الجيد لفحصها، والحل الفورى لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، موجها رؤساء المدن بالإعلان عن يوم وساعة عقد اللقاء الجماهيري، ليتسنى للمواطن، تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين.



جانب من عقد اللقاء الجماهيري بدسوق



طرح مطالب الجماهير بدسوق



عقد اللقاء الجماهيري بمدينة دسوق