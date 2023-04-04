اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:22 ص
أكرم القصاص
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عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد حرص الخرطوم على تعزيز وتنمية العلاقات مع باريس

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:00 ص
عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد حرص الخرطوم على تعزيز وتنمية العلاقات مع باريس السيادة السودانى
اش ا

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي إبراهيم، حرص السودان على تعزيز وتنمية علاقاته مع جمهورية فرنسا وتطوير آفاق التعاون المشترك معها، في مختلف المجالات، وأن يستفيد السودان من الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تجاه أفريقيا، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي.
 
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن كباشي بحث خلال لقائه بالقصر الجمهورى ، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الافريقي، فريدريك كلافي، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الخرطوم وباريس، بجانب قضايا أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان. 
 
وبشأن تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، جدد كباشي، التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، حول القضايا العالقة، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتحلى بروح المرونة والمسئولية تجاه ما يحفظ أمن واستقرار البلاد ويحقق رفاهية المواطن.

السودان

مجلس السيادة السودانى

السودان وباريس

اخبار السودان



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