ضبط 35 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن.

شارك في الحملة أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبدالفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين ، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ( 16 محضرا إشتراطات صحية - 14 محضرا نقص وزن ـ 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - محضر مواصفات ـ محضر تصرف في 5 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.