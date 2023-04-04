اليوم السابع
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ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بطنطا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:58 م
ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بطنطا جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبيه منتهية الصلاحية داخل إحدى شركات المستلزمات قبل بيعهم للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان وكيل وزارة التموين قد قاد حملة مكبرة على شركات بيع المستلزمات الطبية للتأكد من صلاحية المستلزمات المعروضة للبيع أمام الجمهور.
 
أسفرت عن ضبط 3200 عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحيه انتهاء 5/2022 وانتهاء 8/2020 و 6/2020، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ وتحرير محضر بالواقعة.

 


محافظة الغربية

تموين الغربية

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