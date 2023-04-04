ضبط 3 آلاف لتر سولار و1250 كيلو سكر تمويني مدعم بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 3 آلاف لتر سولار داخل مصنع حلوي شهير بطنطا بقصد بيعه بالسوق السوداء، وضبط 1250 سكر تمويني مدعم داخل محل بقالة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قد شكل حملة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية للمرور على مصانع المواد الغذائية ومحلات البقالة التموينية لإحكام الرقابة عليها.

وتم ضبط محطة رصيف بدون ترخيص داخل مصنع حلوى شهير بمدينة طنطا والتحفظ على 3 آلاف لتر سولار مدعم تم تجميعهم بقصد بيعهم بالسوق السوداء.

كما تم ضبط بقال تموينى بدائرة مركز طنطا قام بتجميع سلع تموينيه بإجمالي 1250 كيلو جرام، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين.