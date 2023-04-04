ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجد بدائرة قسم شرطة سيدى جابر لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته (عدد 3450 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهته أقرا بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كانت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها بنطاق مديريتى أمن (الإسكندرية – الجيزة)، تمكنت من تحقيق العديد من النتائج جاء أبرزها ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) وبحوزته (4 كراتين بداخلهم 26000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى من متحصلات الإتجار – هاتف محمول).
ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وبحوزته (كرتونة بداخلها 418 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى).
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة