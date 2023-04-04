ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كانت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها بنطاق مديريتى أمن (الإسكندرية – الجيزة)، تمكنت من تحقيق العديد من النتائج جاء أبرزها ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) وبحوزته (4 كراتين بداخلهم 26000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى من متحصلات الإتجار – هاتف محمول).

ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وبحوزته (كرتونة بداخلها 418 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.