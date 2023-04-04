ضبط 1.5 طن أرز بدون فواتير وربع طن ذرة بدون بيانات على جوالات الحفظ بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نُفذت اليوم الثلاثاء، حملة تموينية بحضور اللواء محمد انيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، استهدفت مدينة المستقبل بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من الأرز بدون فواتير بأحد محال البيع بالجملة، كما تم ضبط نحو 600 كيلو ردة مخالفة لعلامات وبيانات جوالات الحفظ، كذلك تم ضبط ربع طن ذرة بدون علامات وبيانات وتواريخ إنتاج.

كما تم ضبط 200علبة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة.

وقامت الحملة بالمرور على عدد من المحال التجارية بمدينة المستقبل لمتابعتها وتم تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية، محضرين عدم إعلان عن أسعار، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر عدم مطابقة بالمخابز البلدية.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين والتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واستمرارًا للحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومصدرها، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.