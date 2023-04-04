ضباط أمريكيون يمسكون تمساحا ضخما وسط فلوريدا.. بيتمشى وسط الناس "فيديو"

أمسكت الشرطة الأمريكية بتمساح ضخم، كان يتسكع فى أحد شوارع فلوريدا، وتعامل قسم شرطة تامبا مع "التمساح مثل أي مشتبه به آخر"، وظهر الضباط في الفيديو، بينما يقول أحدهم: "اربط ساقيه الأماميتين معًا، خلف ظهره، وكأنك تكبل يديه، ثم ستفعل نفس الشيء برجليه الخلفيتين، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" البريطانية.
وخلال المغامرة التي خاضها رجال الشرطة للسيطرة على الحيوان المفترس، أمسك اثنان من الضباط الحيوان، بينما قام آخر بربط حبل حول فم التمساح، كما غطوا عينيه بمنشفة وربطوا فمه بشريط لاصق.
أحد الضباط يمسك التمساح
تكميم فم التمساح
ربط التمساح
تمساح يطرق باب منزل ويهاجم صاحبه فى ولاية فلوريدا
وفى سياق آخر، كان رجل أمريكى يعيش في ولاية فلوريدا، جالسا في منزله يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله، وذكر سكوت هولينجسورث (56 عاما)، الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا، أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب.
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