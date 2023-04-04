اليوم السابع
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ضباط أمريكيون يمسكون تمساحا ضخما وسط فلوريدا.. بيتمشى وسط الناس "فيديو"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:31 م
ضباط أمريكيون يمسكون تمساحا ضخما وسط فلوريدا.. بيتمشى وسط الناس "فيديو" ضابط يمسك التمساح
كتبت ريهام عبد الله

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أمسكت الشرطة الأمريكية بتمساح ضخم، كان يتسكع فى أحد شوارع فلوريدا، وتعامل قسم شرطة تامبا مع "التمساح مثل أي مشتبه به آخر"، وظهر الضباط في الفيديو، بينما يقول أحدهم: "اربط ساقيه الأماميتين معًا، خلف ظهره، وكأنك تكبل يديه، ثم ستفعل نفس الشيء برجليه الخلفيتين، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" البريطانية.

وخلال المغامرة التي خاضها رجال الشرطة للسيطرة على الحيوان المفترس، أمسك اثنان من الضباط الحيوان، بينما قام آخر بربط حبل حول فم التمساح، كما غطوا عينيه بمنشفة وربطوا فمه بشريط لاصق.

أحد الضباط يمسك التمساح
أحد الضباط يمسك التمساح
 
تكميم فم التمساح
تكميم فم التمساح
 
ربط التمساح
ربط التمساح

تمساح يطرق باب منزل ويهاجم صاحبه فى ولاية فلوريدا

وفى سياق آخر، كان رجل أمريكى يعيش في ولاية فلوريدا، جالسا في منزله يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله، وذكر سكوت هولينجسورث (56 عاما)، الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا، أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب.

وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه، ونقل سكوت إلى المستشفى حيث تلقى العلاج من إصابات قالت وسائل إعلام محلية إنها لم تهدد حياته.
 
وأكدت السلطات المعنية بالحياة البرية أن الحادث وقع في مطلع مارس الماضى، وقالت إنها أرسلت صيادا إلى المنزل من أجل القبض على التمساح وقتله، علما بأن طول التمساح كان 2.7 متر.
 
وولاية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون تمساح، تنتشر في مقاطعاتها الـ 67، وتذكر السلطات أنها تقتل "بشكل روتيني التماسيح المزعجة"، التي يبلغ طولها نحو 1.2 متر أو أكثر لكونها تهدد حياة البشر.
 

الشرطة الامريكية

فلوريدا

تمساح

تمساح في شوارع فلوريدا



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