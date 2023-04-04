صينى يقدم خاتم الزواج لصديقته على متن رحلة بالون طائر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم سائح صينى الجنسية خاتم الزواج فى السماء لصديقته الصينية وطلب الزواج منها، اليوم الثلاثاء، ووافقت واحتفل بهم العاملون بمطار البالون غرب الأقصر وسط أجواء مبهجة، فى مشهد من مشاهد السحر والجمال على متن رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر.

من جانبه، يقول خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، إنهم خلال التحليق بإحدى الرحلات بالسماء، تم التجهيز لتلك المفاجأة من شاب صيني لكي يفاجئ صديقته الصينية بتقديم خاتم الزواج وبوكيه ورد وطلب يدها لتكمل حياتها معه، ووافقت وتم عمل زفة لهم فى البالون الطائر لتكون لحظة سعيدة فى تاريخ علاقتهما وسط أجواء سياحية مبهجة بمصر.

ويضيف خالد سليمان، لـ"اليوم السابع"، أنه يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث إنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من مختلف أنحاء العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.



إبن الأقصر مع السائح الصيني وصديقته



صيني يقدم خاتم الزواج وبوكيه ورد لصديقته الصينية بالأقصر