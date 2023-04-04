صحة المنوفية: إجراء 2553 فحصا للمقبلين على الزواج بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تدشين المبادرة، منذ الشهر الماضى، حيث تم إطلاق إشارة البدء لمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج ، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء فحص 2553 حالة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج بنطاق المحافظة، لافتة إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمباراة لتحقيق المستهدف منها، والتى تهدف إلى القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة بين الأزواج وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس بفحص المقبلين على الزواج لإعداد جيل سليم خال من الأمراض وتقديم رسائل توعوية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

وكان الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، قد أكد أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، لإجراء الفحص الطبى والتحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل واستخراج الشهادة الصحية، مؤكداً أنه تم توفير خدمات المبادرة فى 11 مركز ووحدة طبية بنطاق المحافظة بمعدل مركز طبى داخل كل إدارة صحية ومركزين بإدارة شبين الكوم وذلك طوال أيام العمل الرسمية بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بالإضافة إلى توافر فريق طبى مختص بتقديم خدمات المبادرة فى كل وحدة ومركز طبى، يتكون من "طبيب، ممرض، فنى معمل".

وتشمل المبادرة تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج والتى تتضمن المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التى يمكن انتقالها إلى الجنين، وكذا التعريف بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول والتى تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.