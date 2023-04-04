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صاحب ميكروباص بالإسكندرية يعفى غير القادرين من دفع الأجرة "رمضان شهر الرحمة"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:00 ص
صاحب ميكروباص بالإسكندرية يعفى غير القادرين من دفع الأجرة "رمضان شهر الرحمة" لافته الركوب مجانا لغير القادرين
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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قدم "اليوم السابع" فيديو مع صاحب سيارة ميكروباص أجرة، والتى تسير من منطقة المنشية بالكورنيش، حتى منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، بعد أن كتب على سيارته من جميع الاتجاهات "الركوب مجانا لغير القادرين"، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والمساعدة فى عمل الخير لغير القادرين.

وقال حسن السيد صاحب سيارة أجرة ميكروباص بطريق كورنيش الإسكندرية، أنه قام بالكتابة على سيارته من جميع الاتجاهات "الركوب مجانا لغير القادرين"، وأنه قرر خلال شهر رمضان أن يسخر سيارته لإعفاء المواطنين خلال توصيلهم بطريق كورنيش الإسكندرية، خاصة غير القادرين من دفع الأجرة.

وأضاف "حسن السيد " لـ"اليوم السابع" أنه حاصل على ليسانس هندسة مراقب جودة وأقرر المشاركة فى عمل الخير، وذلك عندما كان يشاهد بعض المواطنين يطلبون منه توصليهم وليس لديهم ثمن أجرة المواصلات ومنهم يخشى إنزاله من السيارة لعدم دفع الأجرة ولا يستطيع أن يطلبها، فقرر أن يكتب اللافتة على السيارة من جميع الجهات، وإعفاء الغير قادرين من كبار السن والسيدات والطلاب من دفع الأجرة لوجه الله فى شهر رمضان لأنه شهر الرحمة والخير علينا جميعا.

وأوضح صاحب السيارة، أنه قرر ترك اللافتات الموجودة على السيارة بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك للمساهمة فى أعمال الخير، لأننا نتعامل مع ربنا من أجل الخير، واتمنى من جميع المواطنين أن تغير الفكرة عن أن كل السائقين غير ملتزمين، وإن هناك مجموعة من السائقين تحمل شهادات عليا ويقومون بمساعدة المواطنين فى أعمال الخير.

الركوب-مجانا-لغير-القادرين
الركوب-مجانا-لغير-القادرين

 

صاحب-سيارة-الركوب-مجانا-لغير-القادرين
صاحب-سيارة-الركوب-مجانا-لغير-القادرين

 

صاحب-سيارة-الركوب-مجانا-لغير-القادرين-شهر-رمضان
صاحب-سيارة-الركوب-مجانا-لغير-القادرين-شهر-رمضان

 

لافته-الركوب-مجانا-لغير-القادرين
لافته-الركوب-مجانا-لغير-القادرين

 

لافته-علي-سيارة-الركوب-مجانا-شهر-رمضان
لافته-علي-سيارة-الركوب-مجانا-شهر-رمضان

 


أخبار الإسكندرية

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