شقيقان يعترفان بالشروع في قتل سائق بإمبابة: خناقة على الطريق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان تم ضبطهما، لاتهامهما ب الشروع في قتل سائق بإمبابة، أنهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وقع بينهما خلاف وبين المجني عليه الذي يقود سيارة، متعلق بأولوية المرور، واحتد الأمر بينهم، وتطور إلى مشاجرة، مما دفعهما للاعتداء عليه، وخلال المشاجرة أصيب السائق.

بسؤال المجني عليه، وجه اتهاما للشقيقين بالاعتداء عليه، والتسبب في إصابته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شخص في إمبابة، بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن شقيقين تشاجرا مع سائق بسبب خلاف على أولوية المرور، مما أسفر عن إصابة السائق بجرح نتيجة الاعتداء عليه بزجاجة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.