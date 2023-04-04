شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها لخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لتقليل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، ومن بينها ترشيد استهلاك غسالة الملابس وعدم إهدار الطاقة، وفيما يلي نصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس:

1. يمكن تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لأن هذا الإجراء يوفر في فواتير المياه والكهرباء.

3. جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

4. عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

5. يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها.