شباب كفر الشيخ تنظم الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمشاركة 25 عضو من أعضاء الجوالة بمركز شباب تيدا التابع لإدارة شباب سيدى سالم، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تناولت محاور عدة منها مفهوم المخلفات الإلكترونية، أنواعها وأضرارها و دور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية، وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة صحيحة للحفاظ على البيئة.

أقيمت الدورة التدريبية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بشباب تيدا، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، عبد الفتاح الوكيل، و مصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية، وتنفيذ فريق عمل المركز.

كما تواصل فرق كرة القدم المشاركة بالتصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، فى نسختها الثالثة تحت شعار «الرياضة حياة» بكفر الشيخ المنافسة على لقب بطل المحافظة، الدورات الرمضانية تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التصفيات التمهيدية، شهدت اليوم بإدارة شباب بيلا، فوز الجرايدة على الكوم الطويل بنتيجة 4/0 وفوز إبشان على الحوة بركلات الترجيح، وفوز بيلا علي ابشان و فوز الجرايده على بيلا بنتيجة 8 /1 وعلى ملعب الثمانين بالحامول، وفاز فريق مركز شباب المجاز الغربي على مركز شباب الثمانين 1/ 4 وعلى ملاعب "شباب دسوق".

وأسفرت اللقاءات عن صعود فريق «مركز شباب كفر مجر» و من شباب فوه صعد "فريق عربان" لينافس على لقب المحافظة، الدورة الرمضانية من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .

انطلقت الدورات الرمضانية فى مرحلتها التمهيدية بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و تنفيذ فريق عمل الإدارة وفرق العمل بالإدارات الفرعية، كما تستمر التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عام ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة الى اللقاء القمى الأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية و تكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.



جانب من الدورة التدريبية



جانب من الدورة التدريبية بمركز الشباب