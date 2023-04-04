شاهد محطة مترو وادى النيل بالمهندسين.. تربط المونوريل بالخط الثالث "صور"

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة وادى النيل ضمن أعمال تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهى محطة الربط مع مونوريل 6 أكتوبر الجارى تنفيذه للربط مع العاصمة الإدارية، كما تخدم هذة المحطة منطقة المهندسين وشارع أحمد عرابى.

وتضم المرحلة الثالثة ل مترو الخط الثالث، الجزء الثالث 3C، وينفذ بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات لجامعة القاهرة، وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" .

كما يتم تنفيذ الجزء الثاني 3B، وطوله 6.6 كم ويشمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية -المحطة النهائية عند محور روض الفرج" .

وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين 1



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين



محطة مترو وادى النيل بالمهندسين