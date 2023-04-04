وأوضح مدير إدارة شئون المصاحف سعد بن غويلب الندوى، فى تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الهدية العظيمة هي من أهم الخدمات العظيمة التي تقدمها (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) في المسجد الحرام، من خلال توزيع وإهداء نسخ القرآن الكريم لضيوف الرحمن حيث بلغت عدد المصاحف التي وُزّعت حتى العاشر من شهر رمضان ما يزيد على (30) ألف نسخة، بالإضافة إلى إهداء (20) مصحفاً للمكفوفين بلغة برايل.

وأفاد بأن برنامج إهداءات مستمر طيلة موسم رمضان المبارك عبر تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع إدارات الرئاسة، لتبقى ذكرى يحملونها من مهبط الوحى ومنبع الرسالات تخلد لهم الرحلة الإيمانية.