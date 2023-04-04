اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:00 ص
سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي الاثنين، مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني جيمز كليفرلي، علاقات التعاون الثنائية، وفرص الشراكة الجديدة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم التقني والابتكار، فضلا عن تبادل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والاتفاق على مواصلة دعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ التوجهات السلمية، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان اهتمامهما بتشجيع تنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدين بأعمال وجهود فريق التشاور الاستراتيجي ومجموعة العمل المشتركة في دفع برامج التعاون بين البلدين، واستكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون المالي والاقتصادي.


سلطنة عمان

بريطانيا

بريطانيا وسلطنة عمان

بدر بن حمد البوسعيدي



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