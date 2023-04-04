وكالات

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.

وأكد الموقع أن الطيار الإسرائيلي، عومير ليلر، ابن 63 عاما، قتل في سقوط مروحية إسرائيلية في منطقة خضراء بالقرب من مدينة نتانيا، مشيرا إلى أن المروحية هي مدنية انطلقت من مطار هرتسليا" الإسرائيلي وسقط في مستوطنة كريات هشارون.

ولفت الموقع إلى أن الطيار الإسرائيلي قد نجا من حادث مروع مشابه الذي قتل فيه، اليوم، حيث نجا من سقوط المروحية قبل عشر سنوات كاملة، رغم كونه طيارا مدنيا محنكا يتمتع بخبرة 40 عاما متواصلة في مجال الطيران المدني.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة، حيث تم استدعاء محقق من الدفاع الجوي الإسرائيلي.