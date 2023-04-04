زراعة 315 ألف شجرة فى الجيزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الجهات المعنية بآليات صرف وزراعة 315 ألف شجرة بنطاق المحافظة بسرعة زراعة الأشجار الخاصة بكل منهم بالمواقع المحددة لها، والتى روعى من خلالها توفير المظهر الحضارى واللمسة الجمالية على الطرق السياحية ومداخل القرى والميادين وضفاف الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة أعمال التشجير ضمن المرحلة الأولى ل مبادرة 100 مليون شجرة والذى أكد خلاله للحضور على أهمية المبادرة لما لها من عوائد بيئية واجتماعية وإقتصادية وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف تحسين البيئة وتوفير مناخ صحى ونظيف للمواطنين من خلال مضاعفة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء بما يسهم فى دعم خطط الدولة نحو تحقيق الإستدامة و الحد من مسببات التغييرات المناخية.

كما أشار محافظ الجيزة إلى العوائد الإقتصادية التى تسهدفها المبادرة والمتمثلة فى زراعة أشجار مثمرة وأخرى خشبية مشدداً على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لها بالتنسيق مع مديرية الزراعة للحفاظ عليها وضمان تحصيل أقصى إنتاجية منها.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاصة بأعمال التشجير والذى تضمن انتهاء الأعمال بنسبة 100% بمركز ومدينة أوسيم والمستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، موجهاً بسرعة الإنتهاء من زراعة النسب المخصصة لكل جهة من الجهات الأخري بأسرع وقت ممكن .

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعزت الخرصة مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الزراعة والشباب والرياضة والشئون الصحية والتربية والتعليم ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.