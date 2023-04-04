"زراعة المنوفية" تحرر ما يقرب من (4) آلاف محضر تبوير خلال 14 شهرا

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير (4842) محضر تبوير للأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن، يأتى هذا فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه خلال اسبوع تم تطهير مساقى خصوصية بمسافة طولية بلغ إجمالها (4) ك و(150) متر تطهير " تعاونى بنواحي " بتبس ، سرسنا ، شبرازنجي ، طبلوها ، طهواي " ، والتى تخدم مساحة (330) فدان بالزمام ، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية فضلا عن عقد ندوات عن الارشاد المائي ونظم الري الحديث في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث، وكذا متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة) من خلال الادارة العامة للارشاد الزراعي وجهود الادارات الزراعية المكثفة في زراعة الأشجار المثمرة والخشبية والزينة لمواجهة التغيرات المناخية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ، مشددا بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة .