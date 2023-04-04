روسيا تعلن القضاء على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء مدفعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك.
وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 285 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابة واحدة، وثلاث عربات مدرعة، وناقلتي جند مصفحتين، وثماني سيارات عسكرية، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة غراد، وأربعة مدافع هاوتزر "دي-30"، ومستودعي ذخيرة.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بإلحاق أضرار جسيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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