روسيا تعلن القضاء على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء مدفعية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك.

وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.