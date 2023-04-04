اليوم السابع
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ردا على حرق المصحف.. السويد توقف 5 أشخاص بشبهة الإعداد لـ"هجوم إرهابى"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:03 م
ردا على حرق المصحف.. السويد توقف 5 أشخاص بشبهة الإعداد لـ"هجوم إرهابى" شرطة السويد - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الاستخبارات السويدية، الثلاثاء، توقيف خمسة أشخاص بشبهة إعداد "هجوم إرهابي" في السويد، ردا على إحراق المتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم خلال يناير.

 

وحسب موقع الحرة، قالت نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي، سوزانا تريهورنينغ، في بيان، إن "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها (...) في ما يتعلق بإحراق القرآن".

 

وأقدم راسمون بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنمركي والمعروف منذ سنوات بمواقفه المعادية للإسلام، على حرق نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم، احتجاجا على وقوف تركيا أمام انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

 

ولم تتدخّل الشرطة السويدية لمنعه من إحراق المصحف، لأنّها اعتبرت أن حرية التظاهر والتعبير المكفولتين دستوريا في السويد تجيزان له القيام بما قام به.

 


السويد

الارهاب

حرق المصحف

ستوكهولم



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