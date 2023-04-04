اليوم السابع
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رجال مدينة إسنا ينجحون فى ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:56 م
رجال مدينة إسنا ينجحون فى ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام ألعاب نارية متنوعة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بإسنا بقيادة الرائد محمد فتحى رئيس الوحدة، وإدارة الإشغالات والمتابعة، والحملة استهدفت الشوارع الجانبية بمدينة إسنا، حيث نجحت تلك الحملات فى ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام ومحظور تداولها أو بيعها، معروضة للبيع داخل  فاترينة بشارع الاسطبل بوسط مدينة إسنا، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

فيما نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة عدد من البائعين بمدينة إسنا، والتي يبيعونها للأطفال والشباب وتتسبب في إزعاج وترويع المواطنين في الشوارع خلال شهر رمضان المبارك.

البداية كانت بخروج حملات مكثفة في شوارع الاسطبل والبحر وأحمد عرابي بمدينة إسنا، للسيطرة بعد شكاوى المواطنين من ممارسات الأطفال والشباب باستخدام الألعاب النارية في ليالي شهر رمضان المبارك، ونجحت الحملات فى ضبط 5 آلاف صاروخ متنوع بإجمالى 150 علبة من بمب وصواريخ متنوعة وألعاب نارية، لخطورتها على الأطفال وتسببها في إزعاج وذعر بين المواطنين بالشوارع،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات يومياً على بائعين الألعاب النارية بشوارع الأقصر.


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