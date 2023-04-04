وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له.

جدير بالذكر أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان.

