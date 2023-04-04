رئيس وزراء أوكرانيا يبحث آليات زيادة تواجد الشركات الألمانية في كييف

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بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال مع نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك آليات توسيع نطاق تواجد الشركات الألمانية في أوكرانيا وزيادة إنتاجها.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني -في منشور على موقع "تليجرام" اليوم الثلاثاء وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "إن الأعمال الألمانية مستعدة لتوسيع الإنتاج والتواجد في السوق الأوكرانية، وقد ناقشت الآليات المطلوبة لذلك مع وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك، وكذلك ممثلي الشركات الألمانية".



وأضاف أن الأمر يتعلق في المقام الأول بتأمين الأعمال التجارية ضد مخاطر الحرب، مما سيساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي في أوكرانيا، و"لدينا بالفعل مشروع تجريبي مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومشروعات أولية مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، ونعمل حاليا على إيجاد أداة مماثلة مع ألمانيا". وأكد شميهال أن أوكرانيا لديها إمكانات في مجالات المواد الخام المهمة والمعالجة والتكنولوجيا العسكرية، والتي يمكن أن توفر العديد من المزايا والآفاق للأعمال.



وأكد أن أوكرانيا تعتمد أيضا على دعم ومشاركة ألمانيا والشركات الألمانية في إعمار الدولة بعد الحرب.



وذكرت "يوكرينفورم" أن إعمار أوكرانيا أكثر المشروعات طموحا في القرن الحادي والعشرين، والذي يتطلب موارد ضخمة، ومع ذلك فإنه يفتح فرصا جديدة للاستثمار.



وأشار البنك الدولي إلى أن التكلفة الإجمالية للإعمار والتعافي في أوكرانيا تقدر بنحو 411 مليار دولار.