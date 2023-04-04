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رئيس فنلندا: انضمامنا لـ"الناتو" تاريخى.. ولا نسعى للعداء مع أى دولة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:20 م
رئيس فنلندا: انضمامنا لـ"الناتو" تاريخى.. ولا نسعى للعداء مع أى دولة نينيستو
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، أن عضوية بلاده فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، تأتى ضمن جهودها للوصول إلى الاستقرار والأمن، معربًا عن آماله فى انضمام السويد للحلف قريبًا.

 

وأضاف "نينيستو"، خلال مؤتمر صحفى جمعه بالأمين العام للحلف ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن انضمام فنلندا لـ"الناتو" يعد قرارًا تاريخيًا، معربًا عن تطلعات بلاده نحو المزيد من الاستقرار والأمن.

 

وأوضح أن عضوية فنلندا فى حلف شمال الأطلسى لا تستهدف دولة بعينها، مشددًا على أن بلاده تسعى دومًا لحل المشكلات من خلال الطرق السلمية.

 

وكان "الناتو" أقر بموافقته، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، على انضمام فنلندا رسميًا للحلف، لتكون بذلك العضو الـ31 به.


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