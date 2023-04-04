رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك أسرة طلاب من أجل مصر فى حفل إفطار جماعى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، حفل إفطار جماعى فى مقر قاعة المؤتمرات بالجامعة، حيث جمع الحفل، الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور رشدى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس منسقى أسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات.

وعقب الإفطار تحدث رئيس الجامعة، إلى أسرة طلاب من أجل مصر، مؤكدا دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاسرة فى تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقى، بتنظيم هذا الافطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة فى كافة المجالات وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسرة طلاب من اجل مصر بهذا الشهر المبارك.

وأضاف دسوقى، أن إقامة هذا الإفطار الجماعى يعكس أهمية العمل الجماعى للطلاب وتعاونهم معا من اجل مصلحة زملاءهم مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الإفطار الذى يعد بادرة طيبة.

وأكد على حرص جامعة كفر الشيخ الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعى بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب.

وأشار إلى دعم الجامعة للدور الذى تقوم به أسرة طلاب من اجل مصر ومشاركتهم الإيجابية فى تقدم جامعة كفر الشيخ والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

وفى ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.



افطار جماعي لطلاب جامعة كفر الشيخ



جانب من الافطار الجماعي



افطار جماعي بجامعة كفر الشيخ



افطار جماعي بجامعة كفر الشيخ بحضور رئيس الجامعة