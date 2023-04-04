رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر إبريل 2023 بحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

شدد رئيس الجامعة على أهمية المتابعة الدورية لجميع أعمال المنشآت الجارى العمل بها حتى يتم تحقيق أكبر نسبة أعمال والانتهاء من كافة المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا، والمتابعة المستمرة مع الشركات المسئولة عن التنفيذ وإنهاء المستخلصات المالية المطلوبة.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل والموقف التنفيذى للمشروعات خلال الشهر الماضى، وخاصة تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، ونسبة الانجاز فى تعلية مبنى العيادات الخارجية واستكمال مبنى طب الأسنان وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى، وأعمال صيانة المجمع الأولمبى للرياضات المائية مشيرا إلى زيارته التفقدية لحمان السباحة لمتابعة العمل بها موجها بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التصليح والصيانة ليتم اعادة تشغيل الحمام فى أقرب وقت وفتحه للطلاب والمجتمع الخارجى.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات من ترميم وإصلاح وصيانة أجهزة ومبانى، موجها بعمل تقرير شهرى يعرض فى الاجتماع عن نسبة الانجاز فى كل مشروع.