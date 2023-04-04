رئيس بنك التنمية الأفريقى: تجربة التنمية المصرية مصدر إلهام كبير لشعوب أفريقيا

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أكينومي أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والوفد المرافق له الذي ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و "فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، معرباً عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

من جانبه؛ أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وواصفاً إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة، ومضيفاً أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، مثمناً في هذا السياق ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية، لا سيما قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير المناطق السكنية غير المخططة، باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يُفيد قطاعات واسعة من السكان.