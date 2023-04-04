رئيس الوزراء يلتقى وزير السياحة والآثار لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومحمد فهمى، مساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع الإشارة إلى اهتمام الدولة بملف السياحة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق المستهدفات من نموه، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة ودور فى الاقتصاد القومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال هذه الفترة، والجهود المبذولة من جانب الوزارة، ومختلف الجهات المعنية لزيادة عدد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم، والتوسع فى استهداف المزيد من الأسواق الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود التسويق لمختلف المقاصد السياحية المصرية، جذباً لمزيد من السائحين لتلك المقاصد، التى تتميز بتنوعها.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، ويعظّم من القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.