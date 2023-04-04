رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى وفد الشباب الألمانى المصرى

كتب: محمد الأحمدى

التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وفد الشباب الألماني المصري برئاسة الدكتور القس ثروت قادس، رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي.

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بلقاء تكريم الدكتور القس صموئيل زكي، ضمن فعاليات برنامج "كاتب وكتاب" الخاص بلجنة الحوار والعلاقات بمجمع القاهرة المشيخي، وذلك لصدور الكتاب الرابع من سلسلة كتب العقيدة الانجيلية المشيخية، بعنوان "أساسيات إيمانية للحياةالمسيحية"، وذلك بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والدكتور القس أسامة ناروز، رئيس لجنة الحوار بمجمعالقاهرة الإنجيلي، وذلك بمقر الأكاديمية بسنودس النيل الإنجيلي.

ورحب رئيس الطائفة بالشباب المشاركين من الألمان والمصريين، معبرًا عن سعادته الكبيرة بزيارتهم مصر، وقال: "أهلًا وسهلًا بكم في بلادنا العزيزة مصر، وسعداء بمشاركتكم في برنامج شباب الحوار الألماني المصري، والذي له تاريخ يتجاوز 40 عامًا من الحوار وتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نسعى من خلال الحوار إلى دعم قدرة الشباب على العيش المشترك، كما أني أعتز كثيرًا بالشباب الذي يسعى إلى دعم ثقافة الحواروالتعددية والعمل على التأثير في قضايا مجتمعه، وهذا يعكس إدراكه ووعيه المبكر".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للدكتور القس صموئيل زكي على إصداره سلسلة "أساسيات إيمانية للحياة المسيحية"، وعبر عن اعتزازه الكبير بالإنتاجالفكري للدكتور القس صموئيل، وقال: "أود أن أتقدم بخالص التهنئة لأخي الدكتور القس صموئيل زكي، المفكر المكافح، وأشكر الله على هذا العمل المخلص،الذي يعمق في نفوسنا رسالة الإنجيل، وأصلي أن يبارك الرب خدمته".

ومن المقرر أن تستمر جولة وفد الشباب الألماني المصري للحوار حتى الأربعاء، وتتراوح أعمار الشباب المشارك بين 15 و18 عامًا وتتم الزيارات التبادل بين مصر وألمانيا.