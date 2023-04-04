دراسة: تناول الموز يحمي النساء من مخاطر السكتات الدماغية والقلبية

كتبت رانيا عامر

يعد الموز من الفواكه المحببة لدي معظم الأفراد، ويتميز الموز بفوائده الصحية المتعددة لما يحتويه من مواد تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، وذلك وفقا لما نشره موقع إندبندنت.

كشفت دراسة جديدة أن تناول موزة في اليوم يمكن أن يحمي النساء من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. وأشارت النتائج الأبحاث إلى أن المعدن يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء هن الأكثر استفادة من الرجال.

وأوضح الباحثون إن الاستهلاك المنتظم لأطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون (الغنية بالبوتاسيوم)، يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية للملح، وبالتالي يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور ليفرت فوغت من المراكز الطبية بجامعة أمستردام بهولندا، مؤلف الدراسة، أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اوصت الدراسة بعدة نصائح صحية اولها الحد من تناول الملح ولكن هذا صعب عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة. لذلك يجب الابعاد لحد ما من تلك الوجبات .

ووجد الباحثون أن كمية الملح في النظام الغذائي لم تؤثر على العلاقة بين البوتاسيوم وأحداث القلب والأوعية الدموية لدى الرجال أو النساء.وأن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما بالحاجة إلى 3500 مج من البوتاسيوم يوميا، وينبغي أن يكونوا قادرين على الحصول عليها من نظامهم الغذائي اليومي.وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك.