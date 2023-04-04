خيط الجريمة.. الطب الشرعى.. هكذا كشفت النيابة مقتل خفير مدرسة على يد طالب

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.

قاد تقرير الطب الشرعى لجثة خفير مدرسة، عثر عليه داخل المدرسة بكامل ملابسه وبدون إصابات ظاهرية، لكشف شبهة جنائية وأن طالب وراء مقتله بأن وضع له "سم فئران" في علبة كشرى وأعطاها له، وسرقة أموال ومحتويات داخل المدرسة تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ، مديرية أمن سوهاج بلاغا من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة "خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر"، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.

تم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم عمل المعاينة اللازمة وتم معاينة مكان وجود الجثة ومكان السرقة، وتبين العثور على الحارس جثه هامدة مسجاة على الأرض ولا توجد بها ثمة إصابات، وتبين عقب التواصل مع إدارة المدرسة أن الخزينة كان بها مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه واختفاء وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لافتا إلى شرائه علبة كشرى ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظرًا لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل والده بالمدرسة، استضافه وقدم له علبة الكشرى المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى.

بعدها استولى على المسروقات، والتى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه تم أستهداف المكان وعثر على الأشياء المبلغ بسرقتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذوالفقار، باحالة أوراق طالب للمفتى بتهمة قتل خفير لسرقة مليون جنيه من المدرسة.