خبيرة تغذية: العنب الأسود والأحمر أكثر فائدة صحية من الأخضر

كتبت ميرفت رشاد

العنب فاكهة شهيرة فى جميع أنحاء العالم بأصنافه المختلفة الأخضر والأسود والأحمر، حيث لكل منها مذاقها الفريد وفوائدها الغذائية، وتقدم جميع أنواع العنب بعض الفوائد الصحية، وهناك اختلافات طفيفة فى خصائصها الغذائية، وفى هذا التقرير نستعرض الأنواع الأكثر صحة وفقا لما نشره موقع healthshots.

العنب من أصح الفواكه، يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية، ويعتبر العنب صحيًا لبشرتك وقلبك وأوعيتك الدموية، ويعتبر العنب الأسود والأحمر أكثر صحة مقارنة بالعنب الأخضر، حسب قول أخصائية التغذية أفني كول.

الفوائد الصحية لأنواع العنب المختلفة



1. العنب الأخضر

العنب الأخضر، المعروف أيضًا باسم العنب الأبيض أو الأصفر ، هو أكثر أنواع العنب شيوعًا، ووفقًا للبحث يحتوي كوب واحد من العنب الأخضر على 104 سعرات حرارية تقريبًا، و1.4 جرام من البروتين، و0.2 جرام من الدهون، و27.3 جرام من الكربوهيدرات، وقالت خبيرة التغذية إن العنب الأخضر مصدر جيد لفيتامين سي وفيتامين ك والبوتاسيوم، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم وظائف المناعة وصحة الجلد، بينما يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في تخثر الدم وصحة العظام. البوتاسيوم مهم لتنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

2. العنب الأسود

العنب الأسود المعروف أيضًا باسم العنب الأرجوانى، كوب واحد من العنب الأسود يحتوى على نحو 104 سعرات حرارية، 1.1 جرام من البروتين، 0.2 جرام من الدهون، و27.3 جرام من الكربوهيدرات.

العنب الأسود صحي لأنه مصدر جيد لفيتامين ج وفيتامين ك مثل العنب الأخضر، ومع ذلك فهو يحتوي أيضًا على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الالتهابات ، وتحسين صحة القلب ، والحماية من أنواع معينة من السرطان.

3. العنب الأحمر

العنب الأحمر، المعروف أيضًا باسم العنب القرمزي أو العنابي، كوب واحد من العنب الأحمر يحتوي على نحو 104 سعرات حرارية ، 1.1 جرام من البروتين ، 0.2 جرام من الدهون ، و 27.3 جرام من الكربوهيدرات، العنب الأحمر مصدر جيد لفيتامين سي وفيتامين ك وريسفيراترول ، على غرار العنب الأسود.

ما هو لون العنب الأكثر صحة؟

في حين أن جميع أنواع العنب الثلاثة تقدم فوائد غذائية متشابهة ، فإن العنب الأسود والعنب الأحمر يحتويان على مادة الريسفيراترول التي تميزها عن العنب الأخضر، كل من العنب الأسود والأحمر معروف باحتوائه على ثلاثة أنواع من البوليفينول تسمى حمض الفينول والفلافونويد والريسفيراترول، تم ربطه بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والحماية من أنواع معينة من السرطان لذلك ، قد يقدم العنب الأسود والعنب الأحمر فوائد صحية أكثر بقليل من العنب الأخضر.