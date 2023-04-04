حياة كريمة بالإسكندرية.. تنظيم قافلة علاجية مجانية اليوم بقرى أبيس

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان، قد قامت تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، بتنظيم قافلة شاملة بمقر جمعية السلام بالمندرة قبلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

وخلال القافلة، تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 150 حالة أطفال، و100 حالة باطن، و30 تنظيم الأسرة، وإجراء جلسات علاج طبيعي علي 15 حالة، و الكشف علي 55 أمراض نساء و40 حالة باطن، وإجراء رسم القلب بواقع 15 حالة.

وشملت القافلة تقديم فعاليات توعوية وثقافية وإلقاء الضوء على القضية السكانية، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرية المصرية، كما تم إلقاء ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلي الدعوة لفتح فصول في العزبة، وحصر قواعد بيانات القادرين علي القراءة والكتابة تمهيدا لإجراء اختبارات فورية لهم.