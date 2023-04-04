حلمى النمنم: الشعب المصرى انتفض فى 2013 ضد تيار سياسى كان يسمع لنفسه فقط

كتب: محمد الأحمدى

قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الثقافة تمد الإطار الفكرى والنظرى، ولابد أن نرسخ أن إنسانية الإنسان ليست مجال للمزايدة، مؤكدا أنه لا ينبغى أن ننزعج من أى أفكار مختلفة معنا طالما أنها لا تسبب عنف، وذلك فى إطار الدستور والدولة المدنية ولابد أن تتصدى النخبة الثقافية لثقافة الكراهية وثقافة العنف.

وتابع خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر التنوع وآليات التضامن المجتمعى والتى تتحدث عن الثقافة وتعزيز التضامن المجتمعى، أن الشعب المصرى انتفض ضد تيار كان يسمع لنفسه فقط، مؤكدا أن ثورة 25 يناير كان جزء من حمايتها وجود مجتمع قوى وأن نزول 14 مليون يوم 11 فبراير كان رسالة قوية مثل رسالة النزول فى يوم 30 يونيو.

وأشار إلى أنه متفائل بمستقبل هذا البلد الذى تصدى لعدوان الإسلام السياسى وكان فى مقدمه المحاربين الهيئة القبطية الإنجيلية.