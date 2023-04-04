حكومتا بغداد وأربيل توقعان اتفاقا لاستئناف تصدير النفط

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

وتم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بمراسم رسمية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.

كما عبّر رئيس مجلس الوزراء العراقي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء العراقى أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً تحدثا فيه عن تفاصيل الاتفاق، وأجابا على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

ومن المقرر أن يُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان بموجب الاتفاق المذكور.