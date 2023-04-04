حفل تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد فى متحف التحنيط بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت لجنة مدارس الفرنسيسكان بالتعاون مع المركز الكاثوليكى السينمائي، حفل لتصفيات المواهب في الشعر والمسرح والتمثيل والإلقاء والعزف والغناء لطلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد والتي شارك فيها محافظة الأقصر، ومركز أرمنت، ومركز نجع حمادي، ومركز كوم امبو، وذلك داخل متحف التحنيط بالأقصر.

وخلال الحفل قال الأب مخلص مصرى منسق لجنة المدارس الفرنسيسكانية بمصر، أنه أجريت خلال الحفل اختبارات التصفيات للطلاب الموهوبين التابعين لمدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد، وذلك بالتعاون مع المركز الكاثوليكي للسينما، بحضور لجنة التحكيم المكونة من، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرج رضا شوقى، والفنانة ندى بسيونى، والأستاذة آمال عبد العزيز موجه عام التربية المسرحية بالأقصر، والأستاذ شايب تكلا عبد النور موجه عام التربية المسرحية بالأقصر، وأيضاً بحضور الأب شنودة نصيف الأمين الفرعي لأمانة المدارس الكنيسة الكاثوليكية بجنوب الصعيد، ومديري المدارس الفرنسيسكانية بالصعيد.

وانطلقت الاختبارات بمتحف التحنيط بالأقصر، بحضور أعداد كبيرة من طلاب الأجيال الصاعدة من محبى الشعر والمسرح والتمثيل والإلقاء والعزف والغناء، أملاً فى تحقيق حلم وصولهم وتشجيعهم وتبني مواهبهم لأجل خدمة المجتمع، وقدم طلاب مدارس الفرنسيسكان بالصعيد المشاركين العديد من العروض أمام لجنة التحكيم على أعلى مستوى بحضور أولياء الأمور، وتم اختيار أفضل المواهب منهم لتصعيدهم وخوضهم للمرحلة النهائية من التصفيات المركزية المقرر لها أن تقام بالقاهرة.

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الهدف من هذه التصفيات هو كسر الحاجز النفسى لدى طلاب المدارس وتنمية مواهبهم في مجالات متنوعة في إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الصغيرة الناشئة لأجل خدمة المجتمع، موضحاً أن الفقرات والعروض رسمت حالة نفسية مميزة تقاسمها جميع الطلاب دون إستثناء، وتم اختيار أفضل المواهب منهم لتصعيدهم ومشاركتهم في التصفيات المركزية النهائية، التي سوف تقام بالمركز الكاثوليكي للسينما ويشهده العديد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والممثلين والمشاهير بالوسط الفني بالقاهرة.



ندي بسيونى وبطرس دانيال بالفعاليات



فعاليات حفل تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان



تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد