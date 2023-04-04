حبس عاطلين بتهمة سرقة كابلات هواتف أرضية فى الساحل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الساحل حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية، وبيعها لأحد تجار الخردة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخصين، وذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 11 كابل تليفون، مكون من النحاس والرصاص، يزن حوالى 500 كيلو جرام، ويقوما بتحميلها على السيارة خاصتهما.

بمناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات، قررا بسرقتها حال قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم، باستدعاء مسئول بإحدى الشركات، مقيم محافظة القليوبية تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية.