حبس شخصين 4 أيام ضبطا بحوزتهما 48 كيلو حشيش بقيمة 2.5 مليون جنيه فى طما

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهما بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج داخل سيارة وبحوزتهما مواد مخدرة بإجمالى 480 طربة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 48 كيلو جرام بقيمة 2.5 مليون جنيه قاما بجليها من إحدى محافظات الوجه البحرى تمهيدا لترويجها بإحدى محافظات الوجه القبلى.

وكان قطاع الأمن العام قد تمكن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) حيث وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.