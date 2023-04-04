حبس تاجر مخدرات بسوهاج 4 أيام لحيازته ربع كيلو هيروين و850 جرام شابو

أمرت نيابة قسم ثان سوهاج، بحبس المتهم"ه.ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى المخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الشابو والهيروين والحشيش على عملائه المتعاطين لتعاطى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء وبقصد الإتجار.

كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائى بالطب الشرعى، لفحصها وإعداد تقرير عنها ولفحصها.

كان اللواء مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية إمن سوهاج، وعقب تقنين الغجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد رئيس قسم مكافحة المخدرات والنقيب وكيل قسم مكافحة المخدرات سوهاج.

أسفر ذلك بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة العقيد مفتش مباحث قسم ثان سوهاج والرائد رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط تاجر المخدرات والسلاح ( ه.. ج.ر ) 47 سنة سائق ومقيم نجع ابو شجرة قسم ثان سوهاج،، يقوم بالإتجار بالمخدرات وبحوزته كمية لمخدر الشابو تزن 850جرام تقريبا وكمية لمخدر الهيروين تزن 250ربع كيلو تقريبا، وعدد 5 اداوت لتعاطى مخدرالشابو، وعدد 2 هاتف محمول وعدد 2 سلاح ابيض وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1350 لسنة 2023 ادارى مركز سوهاج وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.