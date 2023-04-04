حبس تاجر بتهمة الشروع فى قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما بالسلام

قررت نيابة السلام، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع فى قتل عامل بسبب مشاجرة بينهما.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدى على آخر ب سلاح نارى ، مُحدثاً إصابته بالقاهرة، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح بالقدم "أثر طلق نارى" ووجود جسم غريب به وجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالعقار سكنه.

وبالانتقال وسؤاله، اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطــه وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم بإرشـــاده ضبط طبنجة "مطموسة الأرقــام" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعــــة.