ثقافة المرأة بالوادى الجديد تنفذ ورشة فنية للتدريب على أعمال الخزف للفتيات

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد عن إستكمال تنفيذ فعاليات الورشة الفنية لأعمال الخزف التى تنظمها ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث، بمقر مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية خلال الفترة من 9 رمضان وحتى 18 رمضان المبارك ، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، ومن خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد مدير الفرع.

ويتم تدريب الفتيات على زخرفة ونحت وتفريغ القطع الفخارية يحمل التراث الواحاتى ويتبعها مرحلة الزخرفة ، والتى تعتمد على الرسم والنحت والتفريغ للوحات الفنية التى يتم تصنيعها، وهى تحمل رسوما لورقة شجرة الدوم وقرص الشمس والرسم الهندسى الواحاتى وورقة الزيتون وشجرة النخيل بكامل تفاصيلها أو عرجون النخيل بذاته كما يتم رسم أشكال بالطلب.

وتضم وحدة الخزف عددا من المراحل التى يتم فيها تصنيع الفخار والتى تتمثل فى ورشة التشكيل وقسم الزخرفة والتلوين وقسم افران حرق الفخار حيث يتم تجهيز الطفلة الطينية المعدة لصناعة الفخار ويتم وضعها على دولاب التشكيل للبدء فى انتاج القطع الفخارية والتى يتم نقلها للثلاجة وهى غرفة مجهزة لحفظ الفخار لساعات ليكون قوامه متماسكا يسهل تشكيله والرسم عليه وبعدها يتم نقله لأفران الحرق ثم إلى قسم الزخرفة والرسم بالرمال الملونة على القطع الفخارية التى تم إنتاجها.

وتتميز وحدة تصنيع الخزف بمنتجاتها عالية الجودة والتى يتم تصنيعها بأيدى فنانين غير تقليديين، ولهم القدرة على إنتاج أعمال فنية مبهرة تعتمد كليا على الإنتاج اليدوى ويتم تصنيعها وتلوينها بالخامات الطبيعية من البيئة الواحاتية كالرمال الملونة، حيث يجرى تجهيز الطين ويحتوى على الطفلة الصلبة الصالحة للاستخدام وعزلها عن الطفلة السائلة والتى تستخدم فى صب القوالب، بينما تستخدم الطفلة الصلبة فى صناعة المجسمات الفخارية ويتم وضع الطفلة فى أحواض لمدة 4 أيام، ويتم بعد ذلك ترويقها بنظام التقليب وتصفيتها فى حوض ثانى وتركها لمدة أسبوع حتى يمكن استخدامها.