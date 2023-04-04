جاء ذلك خلال الاجتماع التي عقدته الوزيرة لمناقشة أبرز النقاط التنظيمية المتعلقة بالدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب وبحضور أعضاء هيئة المعرض وفقا لبيان وزارة الثقافة التونسية.



كما أوصت الدكتورة حياة قطاط القرمازي بدعم الجانب الاتصال الرقمي لتحقيق إشعاع أكبر للمعرض محليا ودوليا، والتوعية بعدد من المواضيع البيئية والاقتصادية الراهنة التي تهم كل التونسيين من زوّار المعرض، إلى جانب التعريف بأبرز التوجهات والاختيارات الاستراتيجية للدورة 37 للمعرض.