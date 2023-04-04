توزيع كراتين مواد غذائية على 11425 مستفيدا بأسوان بالأسبوع الثانى من رمضان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عدد 2285 كرتونة مواد غذائية على 11,425 مواطن من غير القادرين بقرى الطويسة والجعافرة والشطب ونجع البحر بمركز دراو وقرى كوم أمبو قبلى والتوفيقية والفؤادية وفارس والرغامة وسلوا بحرى وقبلى بمركز كوم أمبو وقرى الرادسية والرمادية والطوناب مركز إدفو بمحافظة أسوان.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد يوسف ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان ، أن التوزيع تم ضمن خطة "كتف فى كتف" " والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية ، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة , تسعى الجمعية هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

الجدير بالذكر أن الجمعية وفى سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة الغربية، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة.