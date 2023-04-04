اليوم السابع
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تموين الغربية تضبط 10 آلاف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية بسمنود

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:12 م
تموين الغربية تضبط 10 آلاف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية بسمنود حملة تموينية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 10 آلاف عبوة مقرمشات سناكس منتهية الصلاحية و600 كيلو سكر تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات البقالة التموينية ومصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائيه بدائرة مركز سمنود والتحفظ على كميات من السلع الغذائيه المنتهية الصلاحيه والغير صالحه للاستهلاك الادمى بكميه وقدرها 10 آلاف  عبوه مقرمشات سناكس الأطفال قبل بيعها فى الأسواق المحلية.

كما تم ضبط  بقال تموينى قام بتجميع سلع تموينيه وقدرها  600 كجم سكر تموينى  بغرض الاستيلاء على أموال الدعم والاتجار بها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات،  وتحرر محاضر جنحه بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.
 

 


محافظة الغربية

تموين الغربية

سكر تمويني

سمنود

اخبار المحافظات



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