تموين الغربية تضبط 10 آلاف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية بسمنود

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائيه بدائرة مركز سمنود والتحفظ على كميات من السلع الغذائيه المنتهية الصلاحيه والغير صالحه للاستهلاك الادمى بكميه وقدرها 10 آلاف عبوه مقرمشات سناكس الأطفال قبل بيعها فى الأسواق المحلية.

كما تم ضبط بقال تموينى قام بتجميع سلع تموينيه وقدرها 600 كجم سكر تموينى بغرض الاستيلاء على أموال الدعم والاتجار بها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محاضر جنحه بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.