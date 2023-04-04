تفاصيل وموعد اختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص للعمل كسرفيس بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص 14 راكبا جديدة للعمل بنظام السرفيس داخل مواقف المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والقضاء على المركبات غير الآمنة وغير اللائقة بوسائل النقل الداخلية وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام وتوفير وسيلة نقل آمنه للمواطنين تضمن لهم الراحة والآمان خلال تنقلهم.

وأشار المحافظ ، الى انه تحدد يوم السبت الموافق 8 ابريل 2023 لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمدينة أسيوط الجديدة (داخلي وخارجي) وتحديد يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمختلف مراكز المحافظة وموقفي الازهر والمعلمين وذلك في تمام الساعة 11 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الاعلان عنها.

كان محافظ أسيوط قد وجه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير إدارة الموافق لتحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك واستكمال باقي الإجراءات الازمة وذلك بعد صدور موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على ترخيص عدد 145 سيارة ميكروباص 14 راكب داخل مواقف المحافظة مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى إنه تم الاتفاق على تحديد موعد اجراء القرعة العلنية لترخيص عدد 15 سيارة ميكروباص 14 راكب لكل خط لترخيصها أجرة للعمل على خطوط "ديروط/ موقف الأزهر" وخط "القوصية/موقف الأزهر" وخط "منفلوط/موقف الأزهر" وخط "أبوتيج/نزلة عبداللاه" فضلا عن التقديم على عدد 10 سيارات ميكروباص 14 راكب لكل خط لترخيصها أجرة للعمل على خطوط أبنوب/موقف الأزهر وخط صدفا/موقف النزلة وخط الساحل/موقف النزلة وخط البداري/موقف النزلة وخط الغنايم/موقف النزلة وخط موقف المعلمين/موقف الأزهر وخط مدينة أسيوط الجديدة/موقف الأزهر بالإضافة إلى 10 سيارات ميكروباص 14 راكب داخل مدينة أسيوط الجديدة "سرفيس داخلي" وعدد 5 سيارات ميكروباص 14 راكب على خط مدينة 30 يونيو/موقف الأزهر.

وأوضح يسري سند مدير إدارة المواقف إنه قد تم الاعلان في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في ترخيص سيارات الميكروباص للعمل كسرفيس داخل مواقف المحافظة في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2022 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق وفقا للشروط المعلنة للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك لافتًا إلى إنه تم سيتم تكليف الفائزين في القرعة العلنية بشراء سيارة موديل 2022 بمعرفتهم والسير في اجراءات ترخيصها خلال مدة شهر من تاريخ رسو القرعة العلنية عليهم.