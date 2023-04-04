تعرف على طريقة حجز تذكرة القطار إلكترونيا.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

يمكن لحاملى الجنسية المصرية فقط حجز تذاكر السفر على قطارات السكة الحديد بجميع الخطوط، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسكة الحديد، وباقتراب العيد يسارع الكثير ممن يستخدم القطارات فى السفر فى الحجز المسبق لتذكرة السفر.

وينشر اليوم السابع، خطوات حجز تذاكر السفر بالموقع فى النقاط التالية:

الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك

اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

اختيار محطة القيام

اختيار محطة الوصول

تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.